artikel-ansicht/dg/0/

New York (DPA) Das Golf-Emirat Katar hat im Streit mit seinen arabischen Nachbarländern die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. "Katar wird keine Mühen scheuen, um die Blockaden mit Hilfe der richtigen Partner zu überwinden", schrieb der Außenminister Katars, Mohammed bin Abdulfahman Al Thani, am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter und veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit UN-Generalsekretär António Guterres. Das Foto entstand bei einem Treffen Guterres' mit Al Thani in New York. Medienberichten zufolge soll Al Thani geäußert haben, dass Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate bisher keine Schritte zur Beilegung des Konflikts unternommen hätten.