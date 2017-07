Rettungsdienst für Einbrecher gehalten: Schreckschusswaffe gezogen

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (til) Schreck für den Rettungsdienst: Bei einem Einsatz in der Zehdenicker Bahnhofstraße blickten die Helfer am Donnerstagabend in den Lauf einer Schreckschusswaffe. Die Vorgeschichte: Eine dort lebende Frau hatte ihren Ehemann telefonisch nicht erreicht. Zu Hause fand sie ihren Gatten in "leblosem Zustand" vor, wie sie später der Polizei erklärte. Sie alarmierte den Rettungsdienst. Als der an der Tür klopfte, stand der Mann auf und zog, bevor er die Tür öffnete, eine Schreckschusswaffe. Er hatte offensichtlich nur geschlafen und befürchtet, dass Einbrecher vor der Tür stehen. In einer medizinischen Notlage befand er sich nicht. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei untersucht den Vorgang.