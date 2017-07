Stadtführung mal anders

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Touristen und Gäste der Havelstadt haben neben der herkömmlichen Stadtführung eine Alternative: Die Stadtrallye. Ausgerüstet mit Stadtplan, Anleitung und Fragezettel und viel Spaß an Neuem sowie ein bisschen Kondition können sich Besucher auf Entdeckungsreise durch die über tausendjährige Stadt begeben. "Egal, ob Geschichte, Gegenwart oder Natur, mit der Stadtrallye können Gäste Interessantes und zugleich so manch Verborgenes selbst entdecken und erforschen.", sagt Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft.

Die Erkundungstour führt beispielsweise zu bekannten Namen wie Vicco von Bülow alias Loriot, zu Sehenswürdigkeiten und zum Brandenburger Unikum Fritze Bollmann. Aber auch zu weniger bekannten Orten und Details der Havelstadt, vorbei an historischen Zeitzeugen und dem pulsierenden Heute. Die Stadtrallye ist sowohl für Gruppen als auch Familien und Einzelpersonen geeignet und kann zu jeder beliebigen Tages- und Jahreszeit ohne große Vorbereitung absolviert werden. Wie funktioniert die Stadterkundung auf eigene Faust? Anhand der Unterlagen werden historische Stätten aufgesucht, Fragen hierzu beantwortet und Punkte gesammelt. Am Ende der auf etwa zwei Stunden ausgelegten Stadtrallye wird der Sieger ermittelt. Das Stadtrallye Set ist in der Touristinformation erhältlich. Die Stadtrallye ist für Gruppen und Einzelpersonen geeignet.