Polizist zum Kampf herausgefordert

Premnitz/Nauen (MOZ) Ein 50-Jähriger ballte am Dienstagabend die Fäuste, plusterte sich auf und forderte einen Polizisten zum Kampf heraus. Dem Mann wurden daraufhin Handfesseln angelegt, nachdem er zu Boden gebracht wurde.

Dem Ganzen war ein Polizeieinsatz in Folge innerfamiliärer Streitigkeiten voraus gegangen. Der 50-jährige Premnitzer hatte, stark alkoholisiert, Familienangehörige bedroht. Er sollte nun ins Polizeigewahrsam nach Nauen gebracht werden. Schon während der Fahrt versuchte er mehrfach, auf einen der Polizisten einzuschlagen. Was dieser abwehren konnte. In Nauen angekommen, sollte es - nach dem Willen des Beförderten - zum Kampf kommen. Die Kripo ermittelt nun wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.