Rathenow/Steckelsdorf (MOZ) Seit Montag ist der Kreisverkehr in Rathenow-West eine Baustelle. Bis 25. August werden die Deck- und Binderschicht sowie Innenring-Borde erneuert und auch die Regenentwässerung saniert. Von der Sanierung ist auch die Kreisstraße 6330 vom Kreisverkehr in Richtung Großwudicke bis zum Abzweig "Am Reitplatz" betroffen.