Brief von falschem Staatsanwalt

Hennigsdorf (til) 30 000 Euro solle eine 81-jährige Hennigsdorferin zahlen, ansonsten müsse sie für 950 Tage in Erzwingungshaft. Das stand nach Angaben der Polizei in einem Brief, den die Seniorin dieser Tage erhielt. Angeblicher Absender: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Auch stand in dem Brief, dass die Frau die Erzwingungshaft noch abwenden könne, wenn sie binnen drei Tagen 9 500 Euro auf ein Konto überweise. Auch wenn das Schreiben mit allerlei Aktenzeichen sehr offiziell ausgesehen habe. Die Hennigsdorferin hatte sich aber nichts vorzuwerfen, wurde stutzig und informierte die Polizei. Die ermittelt nun wegen versuchten Betrugs und Amtsanmaßung.