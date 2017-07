Ursache klar, aber schwer nachweisbar

artikel-ansicht/dg/0/

Schon einige Monate danach wurden an der Treppe zum Haupteingang des Kulturzentrums erhebliche Schäden festgestellt. Einige Stufen im linken Bereich sind durch die Erschütterungen der Bauarbeiten gelockert worden. Infolge dessen drang Wasser in die Fundamente der Treppe ein. Dadurch wurde die Stabilität des Abschnitts weiter beeinträchtigt. Die anschließende Teilsperrung war immer wieder Thema von Diskussionen in der Bevölkerung und in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadt Rathenow, mit dem Landkreis zu gleichen Teilen einzige Gesellschafter der Kulturzentrum GmbH, hoffte lange auf eine Regressreglung durch den für die Neugestaltung des Märkischen Platzes zuständigen Bauträger.

Für Bettina Götze, Geschäftsführerin der Kulturzentrum GmbH, ist die Ursache der Schäden an der Treppe klar, aber schwer nachweisbar. Da der Zustand der nun Monate andauernden Sperrung des Treppenabschnitts für Besucher von Kulturzentrum und Restaurant "Harlekin" nicht mehr hinnehmbar war, hat sich die GmbH jetzt dazu entschieden, die Treppe selbst zu reparieren. Am Montag begannen die Arbeiten einer Rathenower Natursteinfirma, die noch bis Ende der kommenden Woche andauern. Derzeit sind die Fundamente der Treppe freigelegt und die Baustelle abgesperrt. Die Kosten für die Sanierung des Treppenabschnittes trägt das Kulturzentrum selbst - und damit der Steuerzahler. Die Kosten betragen laut Bettina Götze mindestens 5.000 Euro. Es kann aber eher etwas mehr werden.