Berlin (dpa) Rund drei Wochen nach dem G20-Gipfel in Hamburg ist es amtlich: Die in der Hansestadt eingesetzten Berliner Polizisten erhalten drei Tage Sonderurlaub. Zudem können sie sich angefallene Überstunden im Unterschied zur sonstigen Praxis voll auszahlen lassen - und zwar sofort, wenn sie das wollen. Das teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Freitag unter Berufung auf ein in dieser Woche eingegangenes Schreiben der Innenverwaltung mit.