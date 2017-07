Landeswahlausschuss: 15 Parteien zur Bundestagswahl zugelassen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg können zur Bundestagswahl 15 Parteien antreten. Sie seien nach Prüfung aller Unterlagen zugelassen worden, teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Freitag mit. Dem Landeswahlausschuss gehören neun Mitglieder an. Festgelegt wurde auch die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel. Zudem entschieden die zehn Kreiswahlausschüsse über die Zulassung der eingereichten Vorschläge für die Direktkandidaten in ihren Wahlkreisen. Über mögliche Beschwerden wird der Landeswahlausschuss am 2. August entscheiden.