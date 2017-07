artikel-ansicht/dg/0/

Fritzlar/Köln (dpa) Die Leichen der in Mali bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommenen Soldaten werden am Wochenende nach Deutschland gebracht. Sie träfen am Samstagabend auf dem Militärflughafen Köln ein, sagte eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr am Freitag. Die Öffentlichkeit sei dabei nicht zugelassen. Die beiden Soldaten stammen aus Nordhessen. Daher soll es in ihrer Heimatkaserne in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis einen Trauerakt geben. Der Termin dafür stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin. Der Tiger-Kampfhubschrauber war am Mittwoch in dem westafrikanischen Land abgestürzt. Die Ursache wird noch untersucht.