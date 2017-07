Ticketvorverkauf für Serenade unterm Sternenhimmel

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Um 18.30 Uhr am Samstag, 26. August, beginnt der Einlass zu einer der festlichsten Veranstaltungen des Optikparks, zur zwölften Auflage der Serenade unterm Sternenhimmel, kündigt Optikparkgeschäftsführer Joachim Muus an. Um 19.00 Uhr beginne das Abendprogramm bei Kerzen- und Fackelschein an zwölf markanten Orten im Park.