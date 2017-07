Havelstadt Rathenow feiert mit Hafennixe

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Hafennixe 2017 ist gefunden! Cindy Mohr aus Bützer wird zum Rathenower Hafenfest am 12. August in ein Kostüm schlüpfen, das aus ihr eine märchenhafte Gestalt macht - mit Schuppen und Schwanz.

Dass sie das Fest überstrahlen wird, gehe eher auf einen Zufall zurück, wie die 21-Jährige berichtet. Zum Herrentag im Mai sei am Alten Hafen die Hafennixe für das Bootskorso gesucht worden, erzählt die charmante junge Frau, die zwei Wochen später Geburtstag hatte. "Mit vier Freundinnen ging ich auf die Bühne. Letztlich wurde ich zur Hafennixe gekürt."

Cindy Mohr lässt sich derzeit als Beamtin auf Probe für den öffentlichen Dienst ausbilden. Im Anschluss daran soll ein dreijähriges Studium folgen. Maritime Interessen hat sie allerdings wohl keine: "Mit dem Wasser verbindet mich weder Sport noch Angeln. Aber ich freue mich auf das Amt als Hafennixe." Die einzig wahre Verbindung zum Wasser besteht offenbar darin, dass Bützer, der Heimatort der Hafennixe, an der Havel liegt.

Es wird aber nicht das erste Mal sein, dass eine Hafennixe am Alten Hafen in Rathenow "auftaucht". Das hatte vor längerem noch Tradition.

Als Michael Schönberg vor ein paar Jahren das Restaurant "Zum Alten Hafen" kaufte, wollte er das vom vormaligen Eigentümer eingeführte Hafenfest weiterführen. Dieses war ein Nachwendeprojekt. Noch Anfang des neues Jahrtausends wurde Hafenfest gefeiert. Ein Foto zeigt Steffi, die 2004 gekürte Hafennixe. Die Aufnahme hatte Schönberg bei Anfang des Umbauprojekts (2008) in einem der Zimmer über dem Restaurant entdeckt.

Zum ersten Hafenfest unter Schönbergs Regie soll nun die Hafennixe zum Einsatz kommen, die er seit Ende April suchte und schon zum Herrentag im Mai fand. Der "Hafenmeister" knüpft an das an, was im Vorjahr reichlich Publikum zum Hafen und an die Havel lockte. Er sorgt am Samstag, 12. August, ab 15.00 Uhr, für eine Neuauflage des Bootskorsos, mit dem die Stadt im Jubiläumsjahr "Rathenow 800" ihren natürlichen Charme als Havelstadt demonstrierte.

Das nachmittägliche Korso rund um die Altstadtinsel, rund 30 motor- und muskelbetriebene Boote haben sich angemeldet, wird durch viel Musik flankiert. Die Hafennixe will unter anderem die am fantasievollsten geschmückten Boote auszeichnen. Sie selbst schwimmt und taucht natürlich nicht, sondern fährt auf dem VIP-Schiff des Wasserschifffahrtsamts - zusammen mit dem Schirmherren der Veranstaltung, Bürgermeister Ronald Seeger, und anderen geladenen Gästen. Gesucht werden noch drei Rathenowerinnen oder Rathenower, die als Jurymitglieder auf dem VIP-Schiff mit dabei sein sollen, um die Kreativität der Korsoteilnehmer zu bewerten. Dafür kann man sich direkt im Restaurant "Zum Alten Hafen" bewerben oder auf dessen Facebook-Seite.

DJs am Hafenbecken und auf dem Edwin-Rolf-Platz stellen Boote und Besatzungen vor. Zudem ist am Alten Hafen die Musikgruppe "Alegria do Samba" wieder zu erleben, die bereits im Vorjahr mit brasilianischen Rhythmen den Takt angab. Am Abend startet dort eine Beachparty.

Ist das Hafenfest 2017 gefeiert, soll aber der Einsatz der Rathenower Hafennixe noch nicht beendet sein. Auch zu anderen Anlässen wie der Grünen Woche in Berlin soll sie für den Alten Hafen und die Hafen- und Havelstadt Rathenow werben, so die Idee von Michael Schönberg. Dass auch 2018 eine Hafennixe "auftauchen" wird, davon geht Schönberg aus. Denn sonst hätte sich die Investition ins fantasievolle Kleid mit Schuppen und Schwanz nicht gelohnt und es wäre wohl dazu verdammt, in einer Mottenkiste zu verstauben.