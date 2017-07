Schlosspark Schönhausen wegen Unwetterschäden gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Schlosspark Schönhausen in Berlin-Pankow ist wegen Unwetterschäden gesperrt worden. Es bestehe akute Lebensgefahr, teilte das Bezirksamt Pankow am Freitag mit. Die starken Regenfälle und Winde am vergangenen Wochenende hätten die Bäume stark beschädigt. "Ganze Bäume sind einfach abgebrochen, entwurzelt, sind umgestürzt, herausgedreht, gespalten", heißt es in der Mitteilung. 30 bis 40 Bäume mussten gefällt werden, an etwa 80 bis 100 wurden Schnittmaßnahmen durchgeführt.