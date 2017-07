SchrÃ¶ter: Personalabbau bei der Polizei gestoppt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592433/

Brandenburgs Landesregierung will den Polizeidienst nach Jahren des Abbaus personell wieder aufstocken. Für dieses Jahr sollen 400 Anwärter für den mittleren und gehobenen Dienst eingestellt werden, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag in der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg (Oberhavel). "Das ist eine Einstellungszahl, die so hoch ist, wie noch nie zuvor in Brandenburg", erklärte er. Ein Teil der Anwärter ist bereits im April eingestellt worden, der andere soll im Oktober folgen.

"Die Zeit des Personalabbaus ist vorbei", betonte der Minister. Ursprünglich sollte der Personalbestand bei der Polizei auf 7000 Stellen verringert werden. Durch die veränderte Sicherheitslage in Europa seien die Erwartungen an die Polizei gestiegen. Derzeit gibt es in Brandenburg rund 8000 Polizeibeamte, im kommenden Jahr sollen die Zahl auf 8250 aufgestockt werden. Wegen des Personalmangels hat die Polizei seit 2015 auch 36 ehemalige Feldjäger der Bundeswehr eingestellt, die eine verkürzte Ausbildung absolviert haben.

An der Polizeihochschule werden derzeit laut Innenministerium 892 Anwärter ausgebildet. Den Einstellungen gehe ein umfangreiches Bewerbungsverfahren voraus, erklärte Schröter und versicherte, es gebe keine Absenkung der Aufnahmekriterien. Da in den nächsten Jahren zahlreiche Polizeibedienstete in den Ruhestand gingen, müsse verstärkt für den Nachwuchs geworben werden - auch in anderen Bundesländern. Laut Schröter werden an der Fachhochschule auch Anwärter aus Polen ausgebildet.

Nach den Worten des Präsidenten der Fachhochschule, Rainer Grieger, ist die Brandenburger Polizei "ein sehr attraktiver Arbeitgeber". Dies zeigten auch die mehr als 6800 Bewerbungen jährlich. Für den Nachwuchs werde auch "ganz massiv" in den neuen Medien geworben.

Künftig will das Innenministerium Polizeianwärtern aus entfernteren Landesteilen Brandenburgs oder aus anderen Bundesländern Wohnraum anbieten. Vorübergehend sollen dazu Wohnungen in Oranienburg oder im Landkreis Oberhavel angemietet werden, wie Schröter ankündigte. Längerfristig werde aber der Bau eines eigenen Gebäudes angestrebt.