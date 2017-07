Bessere Ausstattung im ZGF

artikel-ansicht/dg/0/

Götz (MZV) SWCV 62H3: Hinter diesem Kürzel steckt Technik der neuesten Generation pur. Einzug gehalten hat diese im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz - in Gestalt einer Kompakt Sole/ Wasser-Wärmepumpe im Wert von rund 10.000 Euro. Der süddeutsche Wärmepumpenhersteller ait Deutschland GmbH hat diese zur kostenfreien Nutzung für Lehr- und Weiterbildungszwecke an das Zentrum für Gewerbeförderung (ZfG) in Götz übergeben. Tilo Jänsch, Geschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam und Bildungsstättenleiter im ZfG nahm diese in Empfang.