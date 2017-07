Angespannter Frieden im Irak

artikel-ansicht/dg/0/

Erbil/Dohuk (MOZ) Noch ist die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak nicht besiegt. Aber der IS kontrolliert nach seiner Niederlage in Mossul nur noch vereinzelte Orte. Der Blick der Iraker ist wieder auf die Zukunft gerichtet. Doch in der wird es kompliziert. Denn im Vielvölkerstaat Irak erheben jetzt viele Ansprüche und sind oft auch bereit, sie mit Waffengewalt durchzusetzen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592443/

Die Brücke über den Tigris ist unspektakulär. Auch der Fluss selbst lässt einen nicht unbedingt an eine kulturelle Wiege der Menschheit denken. Zweistromland. Mesopotamien. Zwischen Euphrat und Tigris. Jetzt fährt man von der autonomen kurdischen Region nach Nord-Ninive. 2014 wurde das Gebiet zu weiten Teilen vom sogenannten Islamischen Staat (IS) erobert, für den die Menschen hier die Abkürzung Daesch benutzen.

Nach der Brücke kommt der wichtigste Checkpoint der Region. „Niemand kann ohne Erlaubnis der Behörden in Dohuk über den Tigris“, sagt Benyamin Bedi, der Sicherheitsverantwortliche der Welthungerhilfe im Nordirak. „Hier muss alles durch, was aus Erbil, Dohuk oder aus der Türkei kommt bzw. dorthin will.“ Dohuk und Erbil sind immer moderner werdende Großstädte. Hier, so wie fast im gesamten irakischen Kurdengebiet, regieren die Peschmerga, bzw. die Demokratische Partei Kurdistans (KDP) und vor allem Masoud Barzani, der sich Präsident nennen lässt. Auch in Nord-Ninive, auf der anderen Seite des Tigris, haben Barzanis Leute die militärische Macht. Offiziell untersteht ganz Ninive der Regierung in Bagdad. Also auch der Norden jener Provinz, deren Name an die alte assyrische Hauptstadt oder auch an die Bibel erinnert. Welche der Teilmächte wird am Ende weichen? Das ist nur eine von vielen Fragen, die derzeit im Irak gestellt werden. Eine andere ist die nach der Zukunft der Flüchtlinge.

Fotostrecke Eindrücke aus dem Nordirak Denkmal für den von den Kurden als Märtyrer verehrten Peshmerga-Kämpfer Mehmud Ezdi in der nordirakischen Stadt Dohuk © MOZ / André Bochow 1 / 55

„Als der IS im Juni 2014 Mossul und später immer weitere Gebiete eingenommen hat, sind 700 000 bis 2 Millionen Menschen in die Region von Dohuk geflüchtet“, sagt Benyamin Bedi. Binnenflüchtlinge. „Vorher waren schon 200000 Menschen aus Syrien gekommen.“ Auf dem Weg von Dohuk nach Zumar in Nord-Ninive taucht plötzlich ein leeres Zeltlager auf. Nur scheint mit den Zelten etwas nicht zu stimmen. „Das ist komplett fertig“, meint Benyamin. „Sie lassen die Zelte aber noch zusammengerollt. Das Camp ist für die Leute aus Tal Afar.“ Ein Flüchtlingslager der UNO für Flüchtlinge, die noch gar keine sind. Der Krieg ist nicht zu verhindern. Immerhin kann man sich um die Opfer kümmern.

Tal Afar ist einer der letzten IS-Stützpunkte im Irak. Die Stadt ist seit Monaten von schiitischen Milizen umstellt. Die sollen auf die reguläre, irakische Armee warten. Niemand weiß, wie lange die Milizen stillhalten werden. Tal Afar ist eine Hochburg sunnitischer Turkmenen. Nach dem Sturz Saddam Husseins erlebten sie Unterdrückung und Demütigung durch Schiiten. Es gibt Gründe dafür, warum hier der IS noch das Sagen hat.

Auf der Straße nach Zumar folgt ein Checkpoint dem nächsten. Außerdem wird sie von mehr oder weniger provisorischen Militärposten gesäumt. Denn hier verläuft die Grenze zu Syrien. Über diese flache, manchmal leicht hügelige Landschaft kam 2014 der IS. Bei seinem Rückzug zerstörte er, was er konnte. Mit Minen, Sprengfallen oder es wurde gleich gesprengt. Ruinen überall. Mitten auf der Straße klafft ein Loch, in das ein Jeep mühelos hineinpassen würde. „Landmine“, murmelt Benyamin. Die Explosion liegt lange zurück. Schwer zu sagen, warum das Loch nicht einfach zugeschaufelt wird. Vielleicht eine Art Mahnmal.

Irgendwann tauchen an den Kontrollpunkten andere Uniformen auf. Eine jesidische Miliz. Das zu so trauriger Berühmtheit gelangte Sindschar-Gebirge ist zu sehen. Es wirkt erstaunlich klein. Dass die höchste Erhebung fast 1500 Meter misst, ist nicht zu erkennen. Im Sommer vor drei Jahren flohen die Jesiden vor den vermeintlichen Glaubenskämpfern, die in ihren Pickups, aus Syrien kommend, direkt auf ihre Dörfer zurasten. Tausende suchten in den Bergen Schutz. Der IS riegelte das Gebirge ab. Männer, Frauen und Kinder waren eingeschlossen. Ohne Nahrung und bei 50 Grad im Schatten. Wer es nicht ins Gebirge geschafft hatte, wurde vom IS umgebracht. Frauen und Mädchen vergewaltigten die sogenannten Gotteskrieger und machten sie zu Sklavinnen. Es war schließlich die in der Türkei agierende PKK sowie ihr syrischer Ableger YPG, die einen Korridor erkämpften und die Jesiden retteten. Noch heute sollen aber bis zu 2000 Menschen in den Bergen leben. Sie trauen dem Frieden nicht.

Wie auch? Die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten sind schließlich bei weitem nicht die einzigen, die zu offen ausgetragenen Konflikten werden könnten. Anfang März kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Peschmerga und PKK nahen Gruppen. Es gibt Berichte von Gräueltaten der irakischen Armee. In Mossul wehen an vielen Checkpoints schiitische Fahnen. Eine Provokation für die Sunniten. Barzani-Anhänger verkünden in Berlin, den Staat Irak würde es gar nicht mehr geben, während die Barzani-Regierung für das Kurdengebiet im Nordirak ein Referendum ausgerufen hat. Ein Unabhängigkeitsreferendum. Schon werden Stimmen in der irakischen Armee laut, die den Kampf gegen die Kurden fordern. Die Türkei unterhält erstklassige Beziehungen zu den Peschmerga, sieht aber Unabhängigkeitsbestrebungen ebenfalls mit größtem Misstrauen. Auch der Iran rührt kräftig im irakischen Kessel. Chaldäische und assyrische Christen wollen ebenso Autonomie wie andere Bevölkerungsgruppen. Die Aufzählung der Konfliktfelder ließe sich mühelos fortsetzen.

In der Nähe der Stadt Zumar verteilt die Welthungerhilfe große Pakete an sunnitische Araber. Julia Wisniewski managt die Verteilung. Von zwei Trucks werden Decken, Solarlampen, das Wichtigste für Babys oder Hygieneartikel verteilt. Nur wer registriert wurde, bekommt etwas. Die meisten, die kommen, sind Flüchtlinge. „Sie sind aus der Umgebung von Tal Afar“, sagt Wisniewski. „Tal Afar ist ungefähr 30 Kilometer von hier entfernt.“ Auch Menschen aus den Gemeinden, die die Binnenflüchtlinge aufgenommen haben, werden bei der Verteilung bedacht. Ahmed Al-Fazi, ein Lehrer, ist dankbar, will aber unbedingt eine Botschaft loswerden. Er erzählt, der IS hätte in Mossul einen Bruder von ihm umgebracht. Auch andere Familienmitglieder seien getötet worden. „Es gibt nicht wenige, die immer noch behaupten, all die Verbrechen seien im Namen des Islam verübt worden.“ Der Lehrer schüttelt den Kopf. „Das stimmt aber nicht. So etwas will der Islam nicht.“ Und es sei auch nicht so, dass die Araber etwas gegen Kurden, Christen oder Jesiden hätten. „Wir stammen alle von Gott. Wir gehören alle zu einer Gesellschaft.“ Eine Minute später spricht er von Racheakten durch Jesiden. 42 Menschen aus seinem Dorf sollen sie getötet haben. Ob das stimmt, ist nicht zu überprüfen. Es reicht, dass es erzählt wird.