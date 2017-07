artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (dpa) Der Kosmonaut Sigmund Jähn, der 1978 als erster Deutscher im All war, hadert nicht mit seiner DDR-Vergangenheit. "Natürlich hat mir in der DDR vieles nicht gefallen, aber ich kann mich nicht als Gegner des Sozialismus bezeichnen, überhaupt nicht", sagte der 80-Jährige der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag). Er hätte gewollt, dass die DDR das Ideal bleibt, das man hatte. "Eigentlich ist es doch ein Verlust, dass die Russen jetzt auch Kapitalismus machen. Klar ist das effektiver. Aber ist es wirklich besser für die Zukunft?"

Wenn man die Erde von oben sehe, frage man sich, was der Mensch mit ihr anstelle. "Unser letzter Astronaut, Alex Gerst, hat mir Bilder gemailt, da sind in Südamerika nur Schneisen zu sehen, wo mal Urwald war."

Jähn, der in Strausberg bei Berlin lebt, war am 26. August 1978 mit der Rakate "Sojus 31" vom russischen Raumfahrtzentrum Baikonur aus ins All gestartet, gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Waleri Bykowski. Knapp acht Tage blieben die beiden im All. Jähn galt danach in der DDR als Held.

Der gelernte Buchdrucker und spätere Jagdflieger sagte dem Blatt weiter: "Wir Piloten waren alle in der Lage, sofort in den Westen zu fliegen, wenn dieser Sozialismus uns zu fremd geworden wäre. Hätte man ja machen können." Er selbst habe das aber nie überlegt: "Ich hatte zwei nette Töchter."