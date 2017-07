Gedenkstätten-Direktor Morsch erhält Luxemburger Verdienstorden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg/Berlin (bren) Mit dem Verdienstorden des Großherzogtums Luxemburg ist am Freitag in Berlin Stiftungsdirektor Günter Morsch ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung sei eine Anerkennung "für die Leistungen von Professor Morsch bei der Neugestaltung der Gedenkstätte Sachsenhausen sowie für die allgemeine Erinnerungsarbeit, die er als einer der eminentesten Spezialisten in Deutschland geleistet hat", würdigte Botschafter Georges Santer den Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen und Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.