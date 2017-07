Museum Barberini zeigt Kunst aus DDR-Palast-Galerie

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Erstmals seit 20 Jahren werden die 16 Werke von DDR-Künstlern aus der Galerie des ehemaligen Berliner Palastes der Republik wieder öffentlich in Potsdam gezeigt. Das Museum Barberini präsentiere die Gemälde ab 28. Oktober zur Ausstellung "Hinter der Maske. Künstler in der DDR", teilte das Haus am Freitag mit.