Radfahrer umgefahren

Neuhof (GZ) Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Freitag gegen 10.45 Uhr in Neuhof die geschlossene Schranke an der Burgwaller Landstraße umfahren, legte den Rückwärtsgang ein, übersah aber beim Zurückstoßen den hinter ihm stehenden 62-jährigen Radfahrer. Dieser wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Gransee gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3 000 Euro.