Schreckliche Szenen in einer belebten Hamburger Einkaufsstraße: Mit einem Messer hat ein Mann in einem Supermarkt auf Kunden eingestochen, mehrere Menschen verletzt und einen getötet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann konnte zunächst flüchten, wurde aber von Passanten verfolgt und kurze Zeit später überwältigt.

Den Polizeiangaben zufolge betrat der Tatverdächtige am Nachmittag den Supermarkt. Er soll Kunden unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Der Tatverdächtige konnte bisher nicht identifiziert werden. Auch zu dem möglichen Tatmotiv machte die Polizei noch keine Angaben. Sie ging aber davon aus, dass es sich definitiv um einen Einzeltäter handelte. Meldungen über ein mögliches Raubmotiv hätten sich bisher nicht bestätigt, twitterte die Hamburger Polizei. Weitere Angaben machte sie aber zunächst nicht.

Kurz nach der Tat sicherten schwerbewaffnete Polizisten den Tatort im Stadtteil Barmbek ab. Rettungskräfte rückten mit einem Großangebot an, auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Fuhlsbütteler Straße.