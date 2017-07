Kita-Gutschein gilt auch bei Umzug nach Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Betreuung in einer Berliner Kita, Wohnen in Brandenburg - nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts in der Hauptstadt können Kinder eine Berliner Tagesstätte auch nach dem Umzug ins Nachbarland bis zum Schuleintritt weiterbesuchen. Die Brandenburger Kommune müsse die Kosten übernehmen (Az.: VG 18 K 243.17).