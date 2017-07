The Girl fram the Song

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das erste Zusammentreffen war so schlagkräftig, dass es bei Eric bleibenden Eindruck hinterließ. Denn Jo ist ihm buchstäblich in die Hände gefallen. Der verträumte Musiker ist dann auch nicht wenig fokussiert und die lebenshungrige junge Frau draufgängerisch genug, diese Haltung noch zu verstärken. Dabei will sie eigentlich keine feste Bindung. Doch nur Freunde geht bei Eric nicht, der einige schöne Tage mit Jo verbringt. Als die dann plötzlich weg ist, verkauft er seine Gitarre und reist hinterher. Denn der "Burning Man" findet in der Wüste von Nevada statt. Das ist ein weiter Weg von London aus. Das legendäre Festival verändert jeden, der teilnimmt, so auch unseren Musiker.

The Girl from the Song



