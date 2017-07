artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Begeisterung hält sich in Grenzen, auf dem Reiterhof von Oma Herta die Ferien zu verbringen. Seit einem Unfall muss Wendy eine Beinschiene tragen und macht eher einen Bogen um alle Pferde. Zudem ist das Anwesen der Großeltern eher heruntergekommen. Bei der Anreise jedoch landet man wegen einer Panne auf einem Schrottplatz. Hier begegnet die Zwölfjährige einem Schimmel, den sie in letzter Minute vor dem Schlachter retten kann. Sie nennt den Wallach Dixie und entdeckt ihre Liebe zu den großen Vierbeinern neu. Dazu trifft Wendy auf Vanessa, die mit allen Mitteln verhindern will, dass das Mädchen wieder reitet. Das alles zusammen ist Motivation genug, Wendy wieder in den Sattel zu bekommen.