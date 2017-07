Versailles Staffel 2

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Nach dem Tod seiner Mutter hat sich der junge Louis XIV. als König in Versailles etabliert. Doch die Lage bleibt schwierig. Denn mit seinem Auszug aus Paris und seiner Umgestaltung des Landes durchkreuzt der König die hochtrabenden Pläne des Adels. Und so wundert es nicht, dass dieser ihm auch nach dem Leben trachtet. Intrigen, Verschwörungen und Anschläge bleiben so auch im ehemaligen Jagdschloss nicht aus. Die Mätresse ist schwanger und der offen schwule Bruder muss dringend verheiratet werden. So bleiben genügend Baustellen für den Sonnenkönig, das Schloss Versailles gehört letztlich auch dazu.

Pomp und Gloria waren Louis XIV. gemein, die Serie will dem Vorbild nicht nachstehen. Und so betont man, dass es sich um die teuerste Serienproduktion handele. Tatsächlich kommt diese bildgewaltig daher und agiert in Sachen Ausstattung ganz sicher auf Kinoniveau. Zweiter Eyecatcher soll nackte Haut sein. 30 nicht jugendfreie Szenen, also drei im Schnitt pro Folge der zweiten Staffel, versuchen ein wenig, das frivole Leben des französischen Vorzeigekönigs ins neuzeitlich Bilder zu packen. Zusammen mit den vermittelten historischen Fakten ergibt sich so ein durchaus rundes Bild von einst, das in leicht zu konsumierender Form dargeboten wird. Technisch auf hohem Niveau, kann die BluRay in Sachen Bild und Ton überzeugen. Inhaltlich im Prinzip auch, wenngleich es mitunter, dem Serienformat geschuldet, einige Längen gibt.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 544 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: diverse; George Blagden, Alexander Vlahos, Anna Brewster; F 2017