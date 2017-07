Hidden Figures

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der Kampf ums Weltall tobt verbittert in den 60-ern. Die Russen schießen Sputnik ins Orbit, was den Druck auf die Amerikaner erhöht. Bei der NASA stehen zwar viele weiße Männer den Abteilungen vor, aber einen Teil der wichtigen Arbeiten im Hintergrund erledigen farbige Frauen. So wie Katherine G. Johnson, die als Mathematikerin für die Flugbahnberechnungen zuständig ist. Doch als Frau und wegen ihrer Hautfarbe hat sie nicht nur einmal Schwierigkeiten, akzeptiert zu werden, was letztlich das gesamt Programm gefährdet. Zusammen mit ihren Leidensgenossinnen Dorothy Vaughan und Mary Jackson kämpft sie so neben dem Job auch noch um Anerkennung. Als die NASA in Verzug gerät, schlägt die große Stunde der bis dahin unbekannten Heldinnen.