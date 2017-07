Liverpool grüßt Himmelpfort

artikel-ansicht/dg/0/

Himmelpfort (MOZ) Der Liverpooler Rockmusiker Marc Kenny hat bei einem Konzert im Bootshaus am Stolpsee Himmelpfort das Publikum in Begeisterungsstürme versetzt. Nur mit Akustikgitarre und an einem Mikro beschwor der energiegeladene Sänger und Komponist die Zeit des Mersey Beats aus den 60er-Jahren im Liverpooler Cavern Club herauf. Beatles-Klassiker interpretierte Marc Kenny vor allem, aber auch eigene Songs brachte er zu Gehör. Möglich wurde das spontane Konzert dank Thomas und Simone Weinreich vom Bootshaus, die keine Mühen scheuten, den Rocker einzuladen.