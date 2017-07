artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde starten am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Berliner AK ab 13.30 Uhr in der Bonava-Arena in die neue Saison der Regionalliga Nordost. Es ist ihre zweite Spielzeit in der vierthöchsten Liga Deutschlands.

Diese zweite Regionalliga-Saison dürfte für die Fürstenwalder nicht ganz einfach werden. Die Hälfte der Mannschaft, die den Klassenerhalt als 13. mit 45Punkten - 33 davon in der Rückrunde wie Meister und Drittliga-Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena - sicherte, hat in der Sommerpause aus beruflichen oder Karriere-Gründen den FSV Union verlassen. Zu den zwölf Spielern gehören mit Darryl Geurts, Kapitän Paul Karaszewski, Nils Stettin, Jakob Zwerschke oder Christian Mlynarczyk Leistungsträger.

Der Sportliche Leiter Peter Heinrich denkt, dass es "eine ganz schwere Saison für uns" wird, weil der Aderlass schwer zu verkraften sei. "Da wird anfangs viel Geduld bei Mannschaft, Trainern, Verein und Fans nötig sein sowie Verständnis." Zumal mit den Aufsteigern Chemie Leipzig, Germania Halberstadt und VSG Altglienicke Mannschaften mit ordentlichem Kaliber dazu gekommen sind. Und sicherlich werden auch die Mannschaften, die hinter dem FSV Union gelegen haben - darunter der BFC Dynamo als 15. - in der Sommerpause nachgelegt haben. "Es wird deutlich schwieriger als in der vorigen Saison, den Klassenerhalt zu schaffen", sagt Heinrich.

Um diese neue Herausforderung weiß auch Union-Trainer Matthias Maucksch. Der 48-Jährige, früher Profi und Trainer bei Dynamo Dresden, steht zudem vor der Aufgabe, die zwölf neuen Akteure - am Freitag wurden noch Kevin Dabo (FC Viktoria Arnoldsweiler) und Fabrice Montcheu (1. FC Union Berlin U19) verpflichtet - möglichst rasch zu integrieren. "Unsere Neuen kommen hauptsächlich dem U-19- und Amateur-Bereich. Sie müssen wir möglichst bald an das Regionalliga-Niveau heranführen. Und ganz wichtig ist, dass wir uns erst einmal als Team finden."

Matthias Maucksch hatte die Fürstenwalder in der Saison 2015/16 zur Meisterschaft in der NOFV-Oberliga Nord und zum Aufstieg in die Regionalliga geführt. Er trat Anfang Januar dieses Jahres sein zweites Engagement als Cheftrainer beim FSV Union an und sorgte dabei mit für die erfolgreiche Rückrunde. "Was gestern war, zählt jetzt nicht mehr", sagt der Sachse. "Es gilt nun, eine neue Hierarchie in der Mannschaft zu entwickeln, Abläufe einzustudieren und das Zusammenwachsen als Mannschaft möglichst schnell abzuschließen."

Deshalb wird auch jetzt wie in den fünf Wochen Vorbereitung meist zweimal am Tag trainiert. "Wir wollen versuchen, dass jeder Spieler sein volles Potenzial abrufen kann", sagt Maucksch. Er will mit seinem Team so schnell wie möglich viele Punkte sammeln, um an Ende den Klassenerhalt zu schaffen.

Das Punktesammeln dürfte sich zum Auftakt allerdings schwierig gestalten. In der englischen Woche müssen die Unioner nach dem Sonntagspiel gegen den Berliner AK am Mittwoch, 18Uhr, bei Hertha BSC II ran, ehe sie am 6.August, 13.30Uhr, den 1.FC Lok Leipzig empfangen - ein propper Startprogramm.

"Das haben alle Mannschaften. Sicher haben wir noch an der Fitness zu arbeiten. Wir müssen versuchen, über das Kollektiv zu kommen, uns als Mannschaft zu präsentieren", erklärt Matthias Maucksch. "Die Berliner Teams sind schon ein anderes Kaliber, denen wir von Anfang an mit Einsatzwillen und Mentalität begegnen müssen."

Eine Stammformation hat der Union-Coach zu Anfang der Saison verständlicherweise noch nicht. Zumal in den sieben Vorbereitungsspielen - zwei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen - immer wieder auch zahlreiche Testspieler eingesetzt wurden. "Jeder hat die Möglichkeit, sich in die Mannschaft zu spielen", sagt Maucksch. Auch einen neuen Kapitän gebe es noch nicht. Das will der Trainer kurz vor der ersten Partie festlegen oder möglicherweise auch von Spiel zu Spiel neu entscheiden.

Am Sonnabend gibt es das Abschlusstraining der Unioner. Dort soll dann der Fokus auf dem Gegner Berliner AK liegen, gegen den es tags darauf den scharfen Start gibt. Mannschaft, Trainer und Verein hoffen dabei auf "die zahlreiche Unterstützung durch unsere Zuschauer und Fans. Wir brauchen diese Rückendeckung vom ersten Spieltag an", sagt Matthias Maucksch.

Zudem gibt es für die Fürstenwalder auch neben dem Sportlichen noch einiges zu tun. In der Bonava-Arena müssen 250 überdachte Sitzplätze und Flutlicht geschaffen werden. Nach Auskunft von Union-Manager Sven Baethge soll beides gemeinsam realisiert werden. "Wir hoffen in zwei bis drei Wochen das komplette Angebot zu haben." Dann könnten die Möglichkeiten an Eigenleistungen sowie die Unterstützung durch Stadt und Sponsoren abgesehen werden.

Abgänge: Arbnor Dervishaj (TSG Neustrelitz), Paul Karaszewski (1. FC Frankfurt), Darryl Geurts (SC Paderborn), Tom-Melvin Schmidt (Tennis Borussia Berlin), Tarik Khettal (Tennis Borussia Berlin), Jakob Zwerschke (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf), Christian Mlynarczyk (FSV Union II, Spieler-Trainer), Nils Stettin (Eintracht Braunschweig II), Onur Yesilli (unbekannt), Mateusz Trochanowski (unbekannt), Gordan Griebsch (FC Strausberg)

Andy Weinreich (FSV Barleben)

Zugänge: Fabrice Montcheu (1. FC Union Berlin U19), Lukas Stagge (Hallescher FC), Kemal Atici (Brandenburger SC Süd), Kevin Dabo (FC Viktoria Arnoldsweiler), Rodi Celik (1. FC Magdeburg U19), Alexander Eirich (Brandenburger SC Süd), Filip Krstic (FC Carl Zeiss Jena), Bujar Sejdija (Hallescher FC U19)

Burim Halili (Hallescher FC U19), Felix Behling (FSV Barleben), Andor Bolyki (Berliner AK, Alexandros Dingas (FC Hertha Zehlendorf U19)