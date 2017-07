Friedländer Frauen mit zwei Neuen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Handball-Frauen des SSV Rot-Weiß Friedland sind mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung der neuen Saison in der Verbandsliga Süd gestartet. Trainer Bernd Klinkisch begrüßte am Donnerstagabend im Beeskower Sport- und Freizeitzentrum Sophie Peters und Ida Fleischer als Zuwachs für sein Team. Beide sind 22Jahre jung und kommen von Iskra Frankfurt. Zum Ende der vorigen Saison war bereits Julia Neubauer von Pneumant Fürstenwalde zu den Friedländerinnen gestoßen.

In den ersten beiden Trainingswochen stehen für die Rot-Weißen vor allem Kraft (dienstags 18.15 Uhr) und Laufen (donnerstags 18.30 Uhr) auf dem Programm. Ab Mittag August geht es dann in die Halle. Das erste Testspiel steht am 18.August, 19.30 Uhr, in der Fürstenwalder Pneumant-Sporthalle gegen die Gastgeberinnen, die jetzt mit dem Grünheider SV II eine Spielgemeinschaft in der Kreisliga bilden, an. Dann folgt für die Friedländerinnen am 26.August ein Turnier beim Grünheider SV in der Löcknitz-Halle.

Die Pflichtspiele beginnen für die SSV-Frauen am 9.September mit einem Heimturnier in der Beeskower Halle in der 1.Runde im Landespokal. Dort erwarten die Friedländerinnen Brandenburgligist VfB Doberlug-Kirchhain und Liga-Kontrahent Chemie Guben. Bei den Gubener Frauen müssen die Rot-Weißen eine Woche später zum ersten Punktspiel in der Verbandsliga Süd ran. Das erste Heimspiel steigt am 23.September gegen den HC Spreewald.

Die Friedländerinnen wollen in den ersten Punktspielen schon mal gleich einige Zähler sammeln, um einen guten Start in die neue Spielzeit zu erwischen. In der vorigen Saison waren sie als Aufsteigerinnen sehr gute Fünfte geworden. "Wir haben uns vorgenommen, diesen Platz zu verteidigen", gibt Trainer Klinkisch das Ziel vor.

Er hat insgesamt in seinem Team 17 Spielerinnen. "Das hört sich zwar gut an, doch durch Beruf, Studium oder Ausbildung können nicht immer alle da sein", erklärt der Coach. So bestritten am Donnerstagabend auch nur acht Spielerinnen die erste Laufeinheit über rund sechs Kilometer.

Bernd Klinkisch sieht sein Team als gut aufgestellt und als eine gute Gemeinschaft an. Um das Saisonziel zu erreichen, müsse vor allem die Abwehr stehen, um ein schnelles Konterspiel aufzuziehen. Das sei die Stärke der Rot-Weißen.

Allerdings eines fehlt noch: "Wir würden uns über neue Auswärtstrikots freuen. Dafür suchen wir noch einen Sponsor", sagt Trainer Klinkisch. "Zugleich sind bei uns auch noch weitere Spielerinnen gern gesehen. Interessentinnen können gern mal zu unserem Training in Beeskow vorbeikommen."