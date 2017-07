Lage in Leegebruch entspannt sich weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (dpa) Nach den erneuten Überschwemmungen durch Starkregen in der gebeutelten Gemeinde Leegebruch (Oberhavel) entspannt sich dort die Lage. Am Freitagnachmittag waren noch bis zu 100 Haushalte von der öffentlichen Kanalisation abgeschnitten, wie Bauamtsleiter Norman Kabuß auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am Donnerstag waren es noch bis zu 320 gewesen. Man sei zuversichtlich, dass das Problem am Wochenende weitestgehend gelöst sei, ergänzte er.

