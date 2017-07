Gesucht: die schönsten Katzenfotos

artikel-ansicht/dg/0/

An diesem Aktionstag, der in den USA ins Leben gerufen wurde und in Deutschland von der Tiertafel ausgerichtet wird, soll das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Samtpfoten gestärkt werden. Dabei geht es nicht nur um die rund 60 Rassen der Hauskatze, sondern auch um andere Vertreter der Gattung: etwa Geparden, Löwen und Tiger. Und doch sind es vor allem die Stubentiger, denen die Menschen besonders emotional verbunden sind. So manche Katze wird an dem internationalen Ehrentag sicher eine Extraportion Streicheleinheiten oder ein besonderes Leckerli bekommen.

Aus diesem Anlass sucht der RA die schönsten, kuriosesten und witzigsten Katzenfotos der Leser. Einzige Bedingung: Der Einsender muss die Rechte an dem Bild haben.

Liebe Leser, bitte senden Sie ihre Aufnahmen bis Freitag, 5. August, in möglichst hoher Auflösung und mit dem Betreff "Samtpfote" an lokales@ruppiner-anzeiger.de. Oder schicken Sie ihre Fotos per Post an Ruppiner Anzeiger, Karl-Marx-Straße 48, 16816 Neuruppin. Die schönsten Bilder werden am 8. August im RA veröffentlicht und mit RA-Tassen belohnt.