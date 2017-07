Die Wiedergeburt des Unity-Festivals

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Beim Unity-Festival soll es am 5. August in der Alten Brauerei ordentlich was auf die Ohren geben. Seinen Ursprung hatte das Metal- und Hardcore-Event eigentlich in Kyritz. Die Neuauflage im Neuruppiner JFZ atmet aber denselben Geist wie früher.

Stehen beim Unity-Festival nicht zum ersten Mal auf der Bühne des JFZ: Die Band Retarded (Bild) kommt aus Neuruppin, wie auch einige andere Acts, die am 5. August in der Alten Brauerei auftreten. Acht Euro kostet der Eintritt dafür. © MZV

Das Festival begann im kleinen beschaulichen Kyritz. Der Jugendclub "Cosa Nostra" wurde von lokalen Bands als Proberaum genutzt. Aus der Idee, ihnen eine Plattform zu bieten, wuchs das Festival, von dem es mehrere Auflagen gab, erinnert sich Alexander Ellfeldt. Gemeinsam mit vielen Freunden und Unterstützern hat er das Unity wieder zum Leben erweckt. Denn vor zehn Jahren fand das vorerst letzte Festival statt. Der Jugendclub wurde danach geschlossen und hat seither auch nie wieder aufgemacht. Die Organisatoren und die Bands zog es in alle Richtungen - vor allem nach Berlin.

"Wir haben uns dann zu Weihnachten 2016 alle mal wieder getroffen und überlegt, das Ganze wieder hochzuziehen", berichtet Ellfeldt. "Also haben wir das mit ein paar Kumpels in die Hand genommen." Anfangs war das Ziel, ganz zu den Wurzeln zurückzukehren und das Event in Kyritz auszurichten. Doch der Jugendclub war längst verkauft. "Auch sonst haben wir keine der Locations in Kyritz bekommen, die wir eigentlich bekommen wollten", so der 28-Jährige. Im März haben sich die Organisatoren dann schließlich mit dem Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum in Verbindung gesetzt und stießen mit ihrer Idee auf offene Ohren. "Es ist nicht weit weg von Kyritz. Außerdem gibt es dort auch immer noch Konzerte und daher alles, was dafür benötigt wird."

Bei der Neuauflage wird beibehalten, was schon zuvor funktioniert hat. So gibt es einen größeren Headliner aus dem deutschsprachigen Raum. Der Rest sind Berliner und regionale Formationen. Die Suche gestaltete sich aber anfangs schwierig. "Wir haben das seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Dadurch kannten wir die Preisvorstellungen von Bands gar nicht mehr genau", beschreibt Ellfeldt die Herausforderungen der Organisatoren. Schließlich sagten aber die "Desasterkids" aus Berlin zu. "Denen hat auch unser Konzept gefallen. Da sind sie etwas im Preis runtergegangen, und wir konnten uns das dann auch leisten", sagt Ellfeldt. Der Rest ergab sich dann Stück für Stück. Zwei Mitglieder der Band "Endeavour", die ebenfalls beim Unity auftreten wird, hatten früher ihren Proberaum im Cosa Nostra. Sie stellten den Kontakt zu "Hard times for Giants" her. Bei einer Feier im JFZ stieß das Unity-Veranstalter-Team dann auf "Retarded" und auf Mitglieder von "Drunken Hippies". Und schließlich stand so das Line-Up für das Unity-Revival.

Los geht es am Sonnabend, 5. August, um 17 Uhr, wenn sich in der Alten Brauerei die Türen öffnen. Der Eintritt kostet für Konzert und Aftershow-Party acht Euro. Wer lediglich die Musik aus der Dose hören möchte, bezahlt gegen 0 Uhr oder spätestens 0.30 Uhr, wenn die Bands von der Bühne gegangen sind, lediglich vier Euro. Damit sich nicht nur Fans der härtesten musikalischen Gangarten zu Hause fühlen, versprechen die Veranstalter einen Mix aus Trash, Hip Hop, Musik der 1990er- und 2000er-Jahre sowie Rock. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Mit dem Festival wollen die Organisatoren nicht reich werden - ganz im Gegenteil. Das Ganze ist für den Neuanfang extra nichtkommerziell aufgezogen worden. "Wir wollen einfach dafür sorgen, dass es weiterhin erschwingliche interessante Konzerte in der Region gibt", stellt Ellfeldt klar. Daher wurden im Vorfeld Spenden gesammelt, um die Kosten des Festivals decken zu können. Darüber hinaus gab es auch eine Crowdfunding-Aktion. Sollte am Ende mehr Geld eingenommen werden als an Kosten entstanden sind, kommt der Erlös dem JFZ zu Gute. "Wirt wollen unterstützen, dass es dort weiterhin diese Art von Konzerten gibt."

Der Ruppiner Anzeiger verlost für das Festival einmal zwei Freikarten. Wer daran Interesse hat, sollte bis Montagmorgen, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Unity", vollständigem Namen und Adresse an lokales@ruppiner-anzeiger.de schicken. Die Gewinner landen dann auf der Gästeliste.