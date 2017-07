Beachvolleyballer spielen im Freibad um Pokale

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Auch wenn sich der aktuelle Sommer alles andere als ein lupenreiner Zeitgenosse seiner Art präsentiert und aktuell augenscheinlich einen weiteren Anlauf unternimmt, hält dieser Umstand Karl-Heinz Bolz nicht davon ab die mittlerweile zehnte Auflage des Beachvolleyballturniers um die Trophäe des Volleyballvereins City of Mol zu organisieren. Auf dem Beachvolleyballplatz im Bad Freienwalder Schwimmbad hat Bolz diese Freiluftveranstaltung für den 6. August geplant. Meldeschluss ist allerdings bereits am 3. August. Der Erlös des Turniers, das in Herren- und Mixedkonkurrenzen ausgespielt werden, kommt dem Verein "Kristallkinder" Petershagen zu Gute. Das Startgeld pro Person, nicht pro Mannschaft, beträgt zehn Euro.