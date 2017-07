artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ohne dieses Accessoire geht er nur selten aus dem Haus: Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele (78) bekommt immer wieder rote Schals als Geschenk. "Ich habe auch grüne Schals geschenkt bekommen, die trage ich aber nicht, weil das Rot Symbol geworden ist", sagte Ströbele nach einer Mitteilung des Hessischen Rundfunks (hr) in der Sendung hr1-Talk, die am Sonntag ausgestrahlt werden soll. "Ich habe fast immer noch ein Dutzend rote Schals in unterschiedlichem Rot, und einige sind auch schon von Motten befallen."