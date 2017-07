Torreiches Testspiel auf Kunstrasen

artikel-ansicht/dg/0/

Es entwickelte sich von Beginn an eine flotte und niveauvolle Begegnung auf nassem Kunstrasen, in der die Gäste insgesamt durchaus dagegenhielten. Ursprünglich wollten die Doppeldörfler eigentlich in Hennickendorf zum Testspiel auflaufen, aber die sintflutartigen Regenfälle der vergangenen Tage ließen ein Spiel am Stienitzsee nicht zu. Dafür sprang der FSV Blau-Weiß Wriezen, Zehnter der vergangenen Saison der Landesklasse Nord, spontan ein.

Die treuesten Fans sahen durchgängig ein hohes Tempo von beiden Mannschaften, die Tore erzielten indes in erster Linie die Platzherren. Den frühen Rückstand konterte Kilian Karpe mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich für den FSV nach knapp einer halben Stunde.

Doch Silvan Küter und Maurice Ulm antworteten prompt mit zwei Treffern. Für eine gewisse Vorentscheidung zugunsten der Landesliga-Elf sorgte Ronny Schmidtke per Kopfballtor zum 4:1. Bei diesem Halbzeitstand wechselten beide Mannschaften komplett durch.

Einen fast identisch effektiven Moment wie in der ersten Hälfte präsentierte der blau-weiße Gastgeber auch in Halbzeit zwei. Innerhalb von fünf Minuten erhöhten André Bauer (70.), Tim Bolte (71.) und Tim Beier (75.) zum 7:2-Endstand.

"Unsere Mannschaft lieferte eine ansprechende Offensiv-Leistung ab, vergab aber noch zahlreiche gute Tor-Möglichkeiten", schilderte Petershagen-Eggersdorfs Team-Managerin Mareike Heilemann das Geschehen aus ihrer Sicht. Schiedsrichter Lars Buchheim kam bei dieser durchweg fairen Begegnung letztlich ohne jede Karte aus.

Für die gastgebende Landesliga-Elf um Cheftrainer Roman Sedlak war es bereits der sechste Test innerhalb von zwölf Tagen. Am Sonnabend fährt die Mannschaft zu einem Vierer-Turnier zum FSV Schorfheide Joachimsthal. Im Verlauf des Turniers könnten die Blau-Weißen auch auf Blau-Weiß Prenzlau und Eintracht Mahlsdorf sowie Gastgeber Joachimsthal treffen.

Wriezens Übungsleiter Steven Kanitz haderte indes ein wenig mit den personellen Bedingungen. "Unter der Woche ist es bei uns schwer, alle Mann an Bord zu haben. Viele meiner Spieler arbeiten auswärts. Sind diese Begegnungen, wie gegen Petershagen-Eggersdorf, kurzfristig angesetzt, muss ich froh sein, überhaupt eine volle Truppe zu haben", so Kanitz.