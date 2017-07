Chaostruppe

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Man hat inzwischen ja selbst die leiseste Hoffnung aufgegeben, die Regierungsmannschaft in Washington könnte ihre Arbeit doch noch in einigermaßen geordnete Bahnen lenken. Viele politische Beobachter dachten, irgendwann würden die "Erwachsenen" im Lager der Republikaner die Geschäfte der Weltmacht übernehmen, würde der "Apparat" das Schiff schon steuern. Donald Trump ist ja nicht der erste US-Präsident, der unverhofft, unvorbereitet und - was die große weite Welt betrifft - in vielem ahnungslos ins Amt gewählt worden ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592488/

Aber Trump ist anders und seine Mannschaft ist es auch. Statt sich mit Profis zu umgeben, zieht der Präsident Leute seines Schlages an, die munter übereinander herfallen. Die Vorbildfunktion des Chefs ist unverkennbar, die Sprache nicht selten vulgärster Gossenjargon. Was da zu lesen und zu hören ist, geht weit über das hinaus, was ansonsten als das etwas rauere Geschäft der Politik noch hinnehmbar ist.

Und die Leistungsbilanz? Da ist fast nichts gekommen. Man nehme nur die Gesundheitsreform. Die Auseinandersetzungen darüber sind an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Sie sind ein einziger Offenbarungseid. Trump brüstet sich zwar, der größte und genialste aller Präsidenten zu sein und erheischt damit in bestimmten Kreisen weiter Beifall. Aber er ist ein Münchhausen - mit dem Unterschied, dass er im Unterschied zum Lügenbaron über enorme Machtmittel verfügt, die verantwortlich einsetzen zu können er bisher jeden Nachweis schuldig geblieben ist. In Washington regiert das Chaos. Und täglich gibt´s was Neues, was den Unsinn des Vortages in den Schatten stellt. Es könnte einem manchmal Angst und Bange werden.