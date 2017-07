Eckstein und Frenzel im Kunsthof

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wieder einmal gastieren mit Henning Frenzel und Dieter Eckstein Fußball-Prominente im Fürstenberger Kunsthof. Am Sonntag in einer Woche (6. August) stellen sich die beiden einstigen Auswahl-Stürmer dem Eisenhüttenstädter Publikum vor. Moderieren wird erneut Kristin Lenk, dazu gibt es während dieser Mittags-Runde von 11 bis etwa 14 Uhr Schwein am Spieß sowie Wildgulasch.