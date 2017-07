Wahlprogramm vorgestellt: Rossius will mehr Bürgerbeteiligung

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bren) "Wir wollen die Wähler nicht beschenken, sondern sie von unseren Argumenten überzeugen", sagt Enrico Rossius. Der Bürgermeisterkandidat der Linken hält nichts von Materialschlachten, plumpen Gags und leeren Versprechungen im Wahlkampf. "Mein Programm ist realistisch und ein Angebot an alle, mitzuwirken, um diese Stadt zukunftsfest zu machen", sagt der 40-Jährige, der am Freitag sein Wahlprogramm vorstellte.

"Kinder zuerst!", lautet der oberste Satz von Rossius, der mit seiner Lebensgefährtin und deren drei Kindern in der "Weißen Stadt" lebt. Mehr Kita- und Schulplätze in überschaubaren Einrichtungen, gestaffelte Kita-Beiträge und Beitragsfreiheit ab dem dritten Kind sowie gesundes Schulessen mit Produkten aus der Region, in der Stadt gekocht, haben für Rossius Priorität. Für Kinder sollen Schlosspark, Bibliothek und Stadtbus kostenfrei sein.

Die Bernauer Straße zwischen Stralsunder Straße und Lehnitzstraße soll zur autofreien Flaniermeile, die Stadtmitte gegenüber dem Schloss zu einem Platz für Wohnen, Kultur, Verwaltung und Gastronomie entwickelt werden. Alle Wohnungsbauunternehmen gehörten an den Tisch des Bürgermeisters, um gemeinsam bezahlbaren und barrierearmen Wohnraum in der wachsenden Stadt und ihren Ortsteilen schaffen zu können. Rossius steht für kleinteilige Landwirtschaft frei von Gentechnik und ist gegen industrielle Massentierhaltung wie etwa die geplante "Eierfabrik" in Zehlendorf.

Rossius, der als Kundenbetreuer eines Mobilfunkanbieters und im Nebenjob für den Bundestagsabgeordneten der Linken, Harald Petzold, arbeitet, setzt sich für ein attraktives Strandbad am Lehnitzsee und einen freien Uferstreifen von 50 Metern an allen Gewässern ein - ebenso für mehr Freiräume für Kinder und Jugendliche in einer lebenswerten Stadt.

Dazu gehört für ihn auch, Verkehrsberuhigung dort konsequent zu verwirklichen, wo es Sinn mache. Nicht der Kampf gegen das Auto sei sein Ziel, aber sehr wohl Mobilität ökologischer zu gestalten - sei es mit einem bedarfsgerechten ÖPNV und einem eigenen Stadtbus als auch "endlich mit dem Fahrrad sicher durch die Stadt zu kommen", sagt der "streitbare Geist", der aber auch Verlässlichkeit zu seinen Eigenschaften zählt und mit allen demokratischen Fraktionen zusammenarbeitet. Ein klares "Nein" kommt von Rossius zur geplanten Brücke über die Havel in der Walther-Bothe-Straße. Denn die würde ein großes Wohngebiet zerschneiden und die Lebensqualität dort nachhaltig stören.

Als Bürgermeister will der "Mann mit Ecken und Kanten", wie er sich selber sieht, mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürger in Beiräten, Einwohnerversammlungen sowie durch Bürgerentscheide bei Großprojekten umsetzen. Ortsbeiräte seien für ihn keine Bittsteller, auch die Innenstadt brauche eine solche Interessenvertretung. "Sollte ich als Bürgermeister gewählt werden, werde ich die Stadtverordneten frühzeitig in alle wichtigen Entscheidungsprozesse einbeziehen und die Zusammenarbeit mit ihnen verbessern", versichert der gebürtige Oranienburger, der sich seit mehr als 20 Jahren kommunalpolitisch engagiert.

Die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt für Enrico Rossius mit dem traditionellen Familienfest der Linken am Lehnitzsee, das dieses Mal am 12. August stattfinden soll. Prominenter Gast wird dann Jan van Aken, der Außenpolitische Sprecher der Linkspartei im Bundestag, sein.