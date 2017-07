Droll holt den Titel zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Mit einem Sieg des Lokalmatadoren Martin Droll ist am Donnerstag die Deutsche Meisterschaft der Kanusegler auf dem Ruppiner See zu Ende gegangen. Droll, der für die Regatta-Segler Neuruppin (RSN) an den Start ging, gewann auch das letzte der zwölf Rennen.

Deutsche Meisterschaft Kanusegler Ruppiner See Regatta-Segler Neuruppin Peter Ullmann © MZV

Zuerst sprudelte an der Neuruppiner Regattastraße der Sekt, ob als kurze Dusche, Fontäne oder einfach als Schluck, aber dann landeten die Segler doch noch in ihrem eigentlichen Element - im Wasser des Ruppiner Sees. Einer nach dem anderen, da durften die neuen Deutschen Meister natürlich nicht fehlen. Martin Droll, der die Taifun-Klasse gewonnen hatte, ließ sich bereitwillig zum Stegende führen; Peter Ulmann, der Sieger in der IC-Klasse, wurde mit vereinten Kräften dorthingetragen.

So lernten die Sportler auch noch diese Ecke des Ruppiner Sees kennen, an vielen anderen waren sie seit Sonntag schon sportlich unterwegs gewesen. Bei nicht immer starken und gelegentlich auch drehenden Winden wurden einige Wettfahrten des Mittwochs im sogenannten Kessel ausgetragen, einem Knick in Richtung Treskow, wo der Wind auch etwas stärker wehte. Insgesamt war aber alles dabei - Wind von wenig bis zur Stärke 5, und auch eine Gewitterfahrt. Tatsächlich gelang es dem Orga-Team um Michael Pawlowski-Hegermann vom veranstaltenden RSN, alle geplanten zwölf Wettfahrten zu starten und zu Ende zu bringen.

Dass er wie schon zwischen 2012 bis 2014 ganz oben auf dem Siegertreppchen stand, führte Martin Droll auch ein wenig auf die Bedingungen zurück. Mehr Wind, sagte er, hätte anderen, besser trainierten Seglern mehr genutzt.

Hinter Droll kamen in der Taifun-Klasse, die sich durch ein rundes Heck auszeichnet, zwei Segler aus Norddeutschland ein. Claudius Junge vom Segelclub Preetz und Andreas Steimann vom (Bad) Segeberger Segelclub verbindet dabei viel mehr als der gemeinsame Wettkampf. Beide haben vor drei Jahren ihre Boote selbst aufgebaut. Die Rohschalen wurde dabei auf einer Werft gekauft, Masten, Lackierung, Beschläge und weiteres Interieur wurden selbst beschafft und eingebaut.

Und weil beide Orte nur 40 Kilometer auseinanderliegen, wurde auch zusammen gewerkelt. Ausgezahlt hat es sich für die beiden stolzen Bootsbauer in jedem Fall. Junge holte Silber, während Steimann Dritter wurde und damit als ältester Starter mit 59 Jahren erstmals eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften gewann. Aber auch so wird er die Meisterschaft in guter Erinnerung behalten. Sie wurde "mit wenig Man-Power ganz toll organisiert, das kann man nur anerkennend sagen", sagte Steimann, der auch Gabi Engelhardt für die tolle Bewirtung dankte.

Bemerkenswert aus Neuruppiner Sicht war noch die letzte Wettfahrt, die auch Droll gewann. RSN-Segler Julian Henning startete nur hier und wurde Dritter - die anderen Tage hatte der Fahrzeugtechnik-Student für seine anstehenden Klausuren gebüffelt. Insgesamt gingen 23 Segler in den beiden Klassen Taifun und IC an den Start. Dazu kamen drei doppelt besetzte Taifun-Boote bei den Jugendlichen. Für einige IC-Segler, darunter Emma Grigull aus Preetz, geht es bald weiter zur Weltmeisterschaft nach Wales.

Ergebnisse:

Taifun: 1. Martin Droll (Regatta-Segler Neuruppin, 21 Punkte), 2. Claudius Junge (SC Preetz, 26), 3. Andreas Steimann (Segeberger Segelclub, 33)... 10. Roland Rensch (Segelclub Lindow, 102), 11. Martin Stendel (Lindow, 129)

Taifun-Jugend: 1. Hannes Harnisch, Marcel Schwab; 2. Ole Junge, Jakob Wegener, 3. Leif Stechmann, Amon Rebitz (alle Preetz)

IC: 1. Peter Ullmann (Zwischenahrer Segelklub, 11), 2. Anton Grigull (Preetz, 36), 3. Anette Steimann (Segeberg, 39)