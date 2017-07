Nach einer Stunde wieder straffes Spiel

artikel-ansicht/dg/0/

In der ersten Viertelstunde setzten die Gäste am Buschmühlenweg mit einfachem, aber robustem Spiel die Akzente vor allem durch den schnellen, trickreichen Georges Florent Mooh Djike und Seelow-Rückkehrer Mariusz Wolbaum. Tore gelangen ihnen nicht, die machte der 1. FCF in seiner nun besseren Phase mit gelungenen Kombinationen. Einen Freistoß von Robin Grothe versenkte der lange Piotr Kasperkiewicz per Kopf - ein guter Einstand des polnischen Testspielers. Das 2:0 erzielte aus leicht abseitsverdächtiger Position Jungstürmer Niklas Weddemar nach weitem Flugball von Paul Karaszewski. Routinier Kasperkiewicz (29), der in der 1. und 2. Liga des Nachbarlandes 130-mal eingesetzt war, machte nach der Pause nach Eckstoß von Tobi Labes wieder mit Kopfball seinen zweiten Treffer zum 3:2. Ein guter Ersatz an diesem Tage für Mathias Reischert, der als Berufsfeuerwehrmann Dienst tun musste.

Dazwischen gestatteten die Gastgeber dem FCE zu viel Spielraum. Die Folge: Eisenhüttenstadt glich durch Danny Grünberg und nach schönem Zug über Tony Wernicke und Christoph Nickel durch den Kameruner Mooh Djike zum 2:2-Pausenstand aus.

Das war ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Peter Flaig. "Einige haben nach zum Teil klaren Testsiegen diesen Gegner offensichtlich unterschätzt, blieben unter ihrem Vermögen", urteilte der Cheftrainer. "Das merkte man schon an der Körpersprache." Auf das von "Hütte" angebotene kraftvolle und schnörkellose Spiel müsse man über 90 Minuten entsprechend antworten. "Das erwartet uns auch in der Oberliga, also muss jeder einhundert Prozent Leistung bringen, von Anfang bis Ende."

Die Oderstädter strafften sich nach einer Stunde noch einmal. Dem eingewechselten Artur Aniol gelang zwar nichts Zählbares, doch bereitete er die Treffer für Tobi Labes und Lukas Guttke gut vor. Kurios die 53. Minute, als die Eisenhüttenstädter mit vier Torschuss-versuchen in Folge scheiterten - entweder am jungen Schlussmann Marvin Benno Lähne (17), am Pfosten oder am angeschossenen Mitspieler.

Einen Hauch vom jahrelangen Derby gab es Donnerstagabend auch. Gelb handelten sich die FCE-Kämpfertypen Tony Raddatz, Rico Walter und Michael Thiele ein. Rot gab es für Carsten Hilgers nach Foul an Erik Huwe und nachfolgender Schiedsrichter-Beleidigung.

Letzter Testgegner ist am Sonnabend, 14 Uhr, auf dem Platz am Buschmühlenweg der Berliner Landesligist SC Charlottenburg.

1. FCF: Schobert (46. Lähne) - Kasperkiewicz, Huwe, Peschke (46. Wiedenhöft/57. Herzberg) - Herzberg (46. Aniol), Karaszewski - Guttke, Labes, Grothe (46. Richter/55. Peschke), Sauer - Weddemar, FCE: Kreutzer (57. Stemmler) - Zacharias (56. Hilgers), Steinbeiß (70. Richter), Becker, Wernicke - Raddatz, Walter, Wolbaum, Nickel, Grünberg (70. Thiele) - Mooh Djike

Tore: 1:0 Kasperkiewicz (15.), 2:0 Weddemar (20.), 2:1 Grünberg (37.), 2:2 Mooh Djike (45.), 3:2 Kasperkiewicz (50.), 4:2 Labes (62.), 5:2 Guttke (66.) - Schiedsrichter: Henry Müller (Cottbus) - Rote Karte: Hilgers (68./Schiedsrichter-Beleidigung)