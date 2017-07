Probefahrt in der Ferienzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Seit 2015 beteiligt sich der Modellclub Schwedt an der Ferienaktion "Schwedt-Agenda" - eine Initiative des Mehrgenerationenhauses. 15 Mädchen und Jungen waren nun zu Gast beim MC.

An dieser Aktion beteiligen sich Firmen, Vereine und Einrichtungshäuser der Stadt, um auch den Kindern und Jugendlichen, die nicht mit ihren Eltern verreisen, erlebnisreiche Sommerferien zu ermöglichen.

Gleich am ersten Ferienwochenende öffnete der Modellclub seine RC-Arena im Schwedter Ortsteil Blumenhagen. An zwei Tagen stellten sich Sportler des Vereins von 10 bis 18 Uhr den interessierten Kinder und Jugendlichen zur Verfügung.

Für die Versorgung der 15 Kinder war vor Ort bestens gesorgt, sodass Eltern und Großeltern sie unbesorgt den Betreuern überlassen konnten. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und in die Geheimnisse des Auto-Modell-Rennsports eingewiesen. Sie waren sehr aufmerksam und stellten wissbegierig viele Fragen. So machten sie die kindergerecht organisierten Workshops auch für die Betreuer zu einem echten Erlebnis.

Große Aufregung herrschte natürlich bei den ersten Fahrversuchen am ersten Tag.Wie schon bei anderen kindgerechten Veranstaltungen des MC Schwedt (AG Modellbau, Inkontakt, Oder-Center-Beginner Cup) zeigten die Mädchen und Jungen auch hier, wie schnell sie mit der Steuerung und der Technik zurechtkamen. Und so war schon das erste Training und der erste Wettkampf heiß umstritten. Spannender Rennverlauf, mit teilweise schon richtig guten Manövern, gab es zu sehen.

Auch am zweiten Tag war erst einmal wieder Technik und Schulung angesagt. Die Betreuer waren hinsichtlich der Fragen und Interessenlagen noch ein wenig mehr gefordert. Aber genau das war ja auch erwünscht. Der MC Schwedt erhofft sich mit seinem Engagement, das er Nachwuchs für den technisch anspruchsvollen Automodell-Rennsport gewinnt. Weil es regnete, die Strecke unter Wasser stand, wurde eine Ersatzvariante eingerichtet. Auch hier zeigten die Kinder gute Fahrkünste und begeisterten Eltern, Großeltern und die Clubmitglieder. Podestplatzierungen erreichten Noah Duckert, Marvi Verchow und Marwin Steklin. Sie bekamen eine Medaille. Alle Kinder erhielten eine extra kreierte Urkunde. Einen Pokal des Deutschen Minicar Clubs (DMC) bekamen Noah Duckert (bester Junge) und Sarah Metzler (bestes Mädchen).

Vom 3. bis 5. August richtet der Modellclub Schwedt den Oder-Center-Beginner-Cup für Kinder jeden Alters aus.