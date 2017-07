Fast 64 Millionen Euro für den Breitbandausbau

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Berlin (MOZ) Der Landkreis Märkisch-Oderland erhält 63,9 Millionen Euro Bundesförderung für den Breitbandausbau. Am Donnerstag überreichte der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt, in Berlin den Förderbescheid.

Nachdem die "weißen Flecken" erkundet und die Fördermittel bewilligt wurden, können jetzt die Ausschreibungen vorbereitet werden, sagten Beigeordneter Rainer Schinkel und der Breitbandbeauftragte des Landkreises Danny Wollank, die das Papier in Berlin in Empfang nahmen. "Die Versorgung mit Breitband entscheidet wie die Verkehrs- oder die Bildungsinfrastruktur über die Zukunftsfähigkeit einer Region, erklärte Schinkel. "Die Bundesförderung ist eine großartige Chance, die wir nur zu gern ergreifen - nicht wegen der Förderung, sondern wegen der Notwendigkeit, in diesem Bereich etwas zu bewegen.

Mit dem geplanten Ausbau werde insbesondere für die ländlichen Regionen ein Signal gesetzt, sagte er. "Ob für den Privathaushalt, die medizinische Versorgung oder für die Unternehmen, mittlerweile gibt es kaum einen Bereich, für den ein ausreichender Breitbandzugang nicht wichtig ist oder wird."

Bundesminister Dobrindt betonte, dass mit den Förderbescheiden rund 85 000 Kilometer neue Glasfaserleitungen gebaut werden könnten. Man bringe "Turbo-Internet" in unterversorgte Regionen. Seit April 2016 seien mit dem Bundesprogramm insgesamt schon 290 000 Kilometer neue Glasfaser ermöglicht worden. "Dafür investieren wir mehr als 3,1 Milliarden Euro Bundesmittel und schaffen Netzgeschwindigkeiten bis in den Gigabit-Bereich."

Für den notwendigen Ausbau in Märkisch-Oderland sind Investitionen von ca. 100 Millionen Euro veranschlagt. Der Landkreis übernimmt, für alle beteiligten Kommunen den Eigenanteil, das Land Brandenburg trägt ebenso einen Teil der Förderung.

Der nächste Schritt ist die EU-weite Ausschreibung für den Netzausbau und -betrieb im Herbst 2017. Die Durchführung der konkreten Ausbauarbeiten werde voraussichtlich im Sommer 2018 starten, teilte die Kreisverwaltung mit. Dann würden ca. 1600 km Glasfaser neu verlegt sowie 1600 Kabelverzweigerzentren (KVZ) errichtet.

Durch diese Förderung werde sich für mehr als 35 000 Privathaushalte und fast 3000 Unternehmen in Märkisch-Oderland die Breitbandversorgung deutlich verbessern, hieß es. Die Haushalte, die jetzt über das Bundesprogramm erschlossen werden, erhielten dann in der Regel eine Internetanbindung von mindestens 50 Mbit pro Sekunde. Bei vielen würden es sogar 100 Mbit sein.

"Wir wissen, dass die Entwicklung auf diesem Gebiet immer weiter gehen wird und hoffen, mit diesem Schritt die Grundlage für weitere Ausbaumaßnahmen zu schaffen", blickte Schinkel noch ein Stück weiter in die Zukunft.