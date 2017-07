artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (dpa) Ein Feuerwehrmann ist bei Löscharbeiten in Rathenow (Havelland) verletzt worden. Die Atemschutzmaske des 19-Jährigen verrutschte bei dem Einsatz am Donnerstag, so dass er eine Rauchvergiftung erlitt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittler gehen bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude von Brandstiftung aus. In zwei Räumen im Erdgeschoss wurden Müll und Kleidungsstücke angezündet. Zeugen gaben zudem an, dass zwei Frauen das Gebäude verlassen hätten, wie es weiter hieß.