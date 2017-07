Wie ein Fisch im Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592509/

Kinder können in den Sommerferien einen ganzen Schwimmbadtag für drei Euro genießen. Die zehnjährige Annelie Lemanski, ihr kleiner Bruder Danny und die Großeltern aus Geesow haben das nicht gewusst und sind überrascht. "Wir haben uns gesagt: Wenn wir schon mal bei Oma und Opa sind, dann können wir uns einen schönen Tag im Schwimmbad machen", erzählt Annelie. "Opa hat gleich ja gesagt."

So wie die Geesower Großeltern mit ihren Enkeln nutzen zurzeit viele Familien das Schwedter Aquarium. Gunnar Pertermann ist Leiter der Technischen Werke Schwedt und des Schwimmbades. Er sagte am Freitagmittag: "Wir sind jetzt eine Woche lang im Ferienbetrieb und haben in dieser Zeit 5463 Gäste gezählt. Am Mittwoch kamen wir auf einen Spitzenwert von 1234 Besuchern. Damit sind wir sehr zufrieden."

Pertermann räumt ein, dass wohl das "hervorragende" Wetter Schuld am Besucheransturm ist. "Unsere Einrichtung hat den Vorteil, dass sie wetterunabhängig ist. Bei schönem Wetter nutzen die Besucher die Außenanlagen, wird es ungemütlich, ziehen sie nach drinnen." In einem Freibad sei der Badespaß nicht immer garantiert.

Zu den Gästen im Aquarium gehören auch Leute aus Ueckermünde und Pasewalk. Das erkennt man an den Auto-Kennzeichen auf dem Parkplatz. "Diese Besucher haben gute Bademöglichkeiten in der Nähe, sie sind aber immer vom Wetter abhängig", weiß der Schwimmbadchef. Von weit her kommen auch manche Mädchen und Jungen, die in den Ferien an den zwei Schwimmkursen teilnehmen, die das Aquarium anbietet. Diese Kinder sind bei ihren Großeltern in Schwedt zu Besuch und lernen hier schwimmen, weil es bei ihnen zu Hause kein Schwimmbad gibt. "Es ist schön, dass die Eltern daran denken, dass Kinder ab einem bestimmten Alter schwimmen können sollten", sagt Gunnar Pertermann. "Das gehört zur Lebensqualität dazu." Die Schwimmkurse in diesem Sommer sind voll belegt.

Richtig gut schwimmen und toben, Köpper machen und Bombe springen können Ferienkinder aus dem Schwedter Frauenzentrum. Jede Woche steht ein Schwimmbadbesuch ganz oben auf ihrer Wunschliste. Voller Begeisterung überschlagen sie sich mit Lob. "Alles ist sehr kinderfreundlich. Es gibt viele Rutschen. Man kann echt Spaß haben. Es sind genug Schwimmmeister da, falls mal einer unter geht", sagen Paula und Anna Ivers, neun und zwölf Jahre alt. Für die zwölfjährige Anna Laskowski steht fest: "Auch Eltern können sich auf der Liege einen schönen Tag machen."

Auf so einer Liege ruht Anja Pahl aus Angermünde. Sie ist mit zwei Kindern im Schwimmbad und sagt: "Super, dass man zwischen Sport- und Spaßbad ohne Schlüssel pendeln kann." Jetzt muss sie aber mal nach ihren Rangen schauen, Rettungsschwimmer hin oder her.