Mit historischen Kostümen Geburtstag gefeiert

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor zehn Jahren, am 14. Juli 2007, wurde das Café Luise der Gronenfelder Werkstätten der Wichern Diakonie, in den Räumen der ehemaligen Wäscherei, in der Luisenstraße 22, eröffnet. Dieser Geburtstag wurde jetzt mit Überraschungen und Livemusik gefeiert.