Eigene Kutten, Codes und Logos

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592512/

Vorgestellt wurde das 133 Seiten umfassende Werk von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter und dem Leiter des brandenburgischen Verfassungsschutzes, Carlo Weber. Erfasst sind ebenso rechts- wie linksextremistische Aktivitäten und Gruppen.

So hat die "Barnimer Freundschaft" von sich Reden gemacht. Die Mitglieder aus Berlin und dem Barnim tragen demnach auf ihren Veranstaltungen eigene Lederkutten mit Logos und Schriftzügen und unterhalten gute Kontakte zum NPD-Kreisverband Barnim-Uckermark, aber auch nach Thüringen und Berlin. Nicht zuletzt erlangte der Panketaler Gemeindevertreter Marcel Zech, weil er ein Tattoo mit dem Eingangstor zum Konzentrationslager Buchenwald und dem Schriftzug "Jedem das Seine" im Oranienburger Freizeitbad Turm auf dem Rücken offen zur Schau trug, traurige Berühmtheit. Acht Monate für Volksverhetzung sitzt er gerade ab.

Die Partei "Die Rechte" verfügt in Brandenburg nur über den "Kreisverband Märkisch-Oderland-Barnim" (KMOB), heißt es in dem Papier. Eingetreten sind überwiegend Mitglieder der neonationalsozialistischen "Kameradschaft Märkisch Oder Barnim". "Die bereits 2014 eingebrochenen Aktivitäten erholten sich 2016 nicht", stellt der Verfassungsschutz fest. So war die Internetpräsenz des Landesverbandes ab Mai 2017 nicht mehr aufrufbar. Der Facebook-Auftritt sei seit Frühjahr 2016 gesperrt. Offenbar werde nur der Schutzschirm des Parteienrechts für neonationalsozialistische Aktivitäten missbraucht.

Die Nähe zur Musik spielt laut Verfassungsschutzbericht bei der Mitgliederwerbung eine entscheidende Rolle. So gibt es aus dem Kreis der "Barnimer Freundschaft", die als Bruderschaft 25 agiert - die Buchstaben 2 und 5 im Alphabet stehen für "Blut und Ehre" -, den rechtsextremen Liedermacher "Recht auf Wahrheit" und Rapper "Villain051". Am 15. Oktober 2016 habe sich bei einem Konzert in der Schweiz mit 5000 Besuchern gezeigt, wie die Gruppe arbeite. Die "Barnimer Freundschaft" stellte die Security für diese Veranstaltung mit verschiedenen Bands. Das Clubhaus der Gruppe befindet sich in Klosterfelde auf einem ehemaligen Industriegelände. Laut Verfassungsschutz feiern die Mitglieder Liederabende und Szenepartys. Aktiv war auch die Barnimer Band "Exempel", die Blues in ihre Kompositionen mischt, um ein breites Publikum anzuziehen. 24 Formationen führt der Bericht landesweit auf. Wie "Son of the Wind", die sich früher "Recht auf Wahrheit" nannten und aus dem Landkreis stammen.

Den Vertrieb von Tonträgern hat der "Zentralversand" aus Chorin übernommen. Aber auch aus Templin kommen vom "Fylgien-Versand" CDs und Links. Insbesondere das Choriner Unternehmen macht keinen Hehl aus seiner Nähe zu rechtsextremen Gedanken. Für einen Szenecode von "14,88 Euro" ist unter anderem ein Bekleidungsstück zu haben. 14 Wörter stehen dabei für ein rassistisches Glaubensbekenntnis des Neonationalsozialisten David Lane, wie es im Bericht heißt. Die Zahl 88 bedeutet "Heil Hitler". Abgewandelt steht "14,88" auch für "I love Hitler" - "Ich liebe Hitler".

Große rechtsextreme Konzerte gab es unter anderem am 12. November 2016 in Klosterfelde mit 70 Teilnehmern und am 3. Dezember in Wittstock. Fünf Konzerte seien verhindert worden, darunter auch am 19. Juni 2016 eines in Finowfurt.

Der ehemalige Landesvorsitzende der Partei "Die Rechte", Klaus Mann, besitzt unweit der Autobahnabfahrt Finowfurt mit seiner Familie ein Grundstück. Immer wieder sorgte der bekennende Nationalsozialist für Polizeigroßeinsätze und Proteste in der Gemeinde, die sich massiv gegen braune Aktionen wehrt. Unterstützt wird Mann von Robert Wolinski, der als Letzter von vier Veltenern am 7. Juli 2017 seine Kandidatur für die NPD angemeldet hat. Der 29-jährige Neonazi möchte Bürgermeister von Velten (Oberhavel) werden.

Wolinski wollte am 30. April 2016 auf dem Mann-Grundstück "Tanz in den Mai" feiern. Die Polizei untersagte dies. Ein "germanischer Achtkampf" wurde am 6. August 2016 abgehalten. 40 Personen, darunter Kinder, nahmen laut Bericht teil.

Der listet außerdem Übergriffe und Internetaktivitäten mit fremdenfeindlichem Hintergrund auf, darunter auch einige im Kreis. Wie im Juli 2016, als auf der Facebook-Seite "Brandenburg wehrt sich" ein volksverhetzendes Bild gepostet wurde, das einen menschlichen Kopf in Fleischverpackung zeigte. Dazu standen Hasskommentare. Drei Syrer wurden im Bernauer Stadtpark von angetrunkenen Männern mit "Geht in euer Land zurück!" bedroht und beschimpft. Auch ein Messer soll im Einsatz gewesen sein. Ein zwölfjähriger syrischer Flüchtling wurde auf einem Spielplatz in Groß Schönebeck geschlagen und getreten. Zehnmal schoss ein Unbekannter mit einer Druckwaffe auf Flüchtlinge in einer Wohnung in Eberswalde.

Insgesamt zählen die Verfassungsschützer im Barnim 61 Rechtsextremisten. 18 seien gewaltbereit. Autonome, auch linksextreme Strukturen, werden aus Eberswalde und Bernau gemeldet.