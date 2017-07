Live-Musik vom Feinsten: Gransee rockt ab

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Manchmal staunt er selber, woher er die Energie nimmt. Am Geld kann es nicht liegen, weiß Musik- und Technik-Experte Bernd Guth. Er lacht sarkastisch. Dennoch lässt er nicht locker. Wie in den Jahren zuvor will er am dritten Augustsonnabend die Granseer Rocknacht veranstalten. Zum 13. Mal bereits.