Juwelier-Prozess: Angeklagter redet vor Gericht

Birkenwerder (zeit) Völlig offen ist das Verfahren gegen den 38-jährigen Fatih A., der zusammen mit einem Unbekannten am 23. September 2013 den Juwelierladen Grützmacher in Birkenwerder überfallen hat. Während die Staatsanwaltschaft von einem gemeinschaftlich ausgeführten Raub mit schwerer Körperverletzung ausgeht und drei Jahre Haft fordert, plädiert der Verteidiger vor dem Neuruppiner Landgericht auf Freispruch.

Das Urteil will das Landgericht am kommenden Mittwoch sprechen.

© Christoph Dach

Überraschend hat sich der Angeklagte am Freitag zu den Vorwürfen geäußert. Bislang hatte der Mann vor Gericht stets geschwiegen. Er räumte ein, bei dem Raub zugegen gewesen zu sein. Das allerdings überraschte die Prozessbeteiligten nicht. Denn ein Gutachter hatte nach einem Vergleich des Videomaterials vom Überfall mit Fotos des Angeklagten bereits "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" A. als einen der Männer identifiziert, die auf dem Video zu sehen sind. Von dem Raub will A. allerdings nichts gewusst haben. Es sei eher zufällig in die ganze Sache hineingeraten.

Bei dem Überfall vor fast vier Jahren sind Ketten im Wert von 1 500 Euro erbeutet worden.Die Verkäuferin wurde verletzt.

