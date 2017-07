Externer Gutachter kommt ab Herbst zum Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen werde im Herbst seine Planung dazu vorlegen, wie zukünftig an den Kreuzungsbereichen der Heegermühler Straße zur Boldstraße und zum Kupferhammerweg der Radverkehr geführt werden soll. Dies sei mit den dortigen Verantwortlichen abgesprochen worden, teilt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner mit. Das sei dann auch der geeignete Zeitpunkt, an dem der Landesbetrieb das mit der Stadt vereinbarte Verkehrsaudit zu den Schutzstreifen für Radfahrer an einen externen Gutachter vergebe. Dabei würden die Planungen für den bereits verwirklichten Abschnitt und für die Kreuzungen sowie der Ist-Zustand einer streng reglementierten Kontrolle unterzogen. "Die Ergebnisse werden wir im politischen Raum auswerten und gegebenenfalls Konsequenzen daraus ziehen", kündigt Anne Fellner an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592518/

Während in Eberswalde die Debatte über Für und Wider der im Herbst vorigen Jahres in Kraft gesetzten neuen Verkehrsführung für Radfahrer auf der Heegermühler Straße abgeklungen ist, seit die Rathausspitze das Verkehrsaudit in Aussicht gestellt hat, wird in Frankfurt (Oder) seit Anfang Juni heftig diskutiert. Dort waren auf der viel befahrenen Karl-Marx-Straße zwischen der Einmündung Halbe Stadt und der Bushaltestelle An der Alten Universität Schutzstreifen eingerichtet worden, die bei den Radfahrern bisher auf wenig Gegenliebe stoßen. Immer wieder wird der Schutzstreifen auch von den Autofahrern ignoriert. Weil die Fahrbahn dort auf eine Spur verengt worden war und sich vor allem zu den Stoßzeiten lange Schlangen bilden, rollen einige Autofahrer einfach auf dem Schutzstreifen an den Wartenden vorbei. Und riskieren damit einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, denn die markierte Linie darf nur kurzzeitig überfahren werden - zum Ausweichen, Ein- und Ausparken, Abbiegen und Überholen.

In Eberswalde verweist die Baudezernentin auf die bundesweiten Erfahrungen. "Schutzstreifen für Radfahrer sind überall das Mittel der Wahl", hebt Anne Fellner hervor. Es sei statistisch nachgewiesen, dass sich die Verkehrssicherheit erhöhe, wenn die Radfahrer direkt im Blickfeld der Autofahrer unterwegs seien. "Deswegen haben wir uns auch an der Heegermühler Straße für diese Lösung entschieden - und nicht etwa, weil wir die Ausgaben für einen von der Straße getrennten Radweg scheuen würden", sagt sie.