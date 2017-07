Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 28.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten haben am Mittwoch zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Der erste saß in einem polnischen Pkw auf der Autobahn. Der 42-Jährige war wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden. Nach Zahlung von 100 Euro Geldstrafe und Sicherstellung des Führerscheins konnte er seine Reise fortsetzen. Nur 15 Minuten später ging den Beamten ein gesuchter Schleuser in Eisenhüttenstadt ins Netz. De 60-Jährige konnte die 1500 Euro Reststrafe nicht zahlen und musste in Haft.

Falscher Neffe fordert Geld

Sieben Frankfurter Senioren haben am Mittwoch Anrufe eines angeblichen Neffen erhalten. Dieser forderte hohe Geldbeträge für Immobilienkäufe. In einem Fall war es ein ehemaliger Arbeitskollege, der ebenfalls Geld leihen wollte. Bei einigen Anrufen war im Hintergrund eine weibliche Stimme zu hören. Die jeweiligen Anrufer sprachen Deutsch ohne Akzent. In allen Fällen haben die Angerufenen jedoch richtig gehandelt, die Gespräche beendet, ohne auf die Forderungen einzugehen und die Polizei informiert.

Kleinkraftrad gestohlen

Aus der Kleinen Oderstraße ist in der Nacht zu Mittwoch ein Kleinkraftrad der Marke Kreidler gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Unfall am Kreisverkehr

Die Fahrerin eines Audi hat am Mittwoch gegen 17.20 Uhr am Kreisverkehr in Petershagen ein Verkehrsschild umgefahren. Die 56-Jährige blieb unverletzt und konnte weiterfahren. Der Sachschaden beträgt 1700 Euro.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute in Lichtenberg an der Teichstraße in Richtung Hohenwalde.

